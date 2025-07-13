Месси вышел на 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с 16 голами, догнав Серриджа. У Лео на 6 игр меньше и 0 мячей с пенальти
Лионель Месси делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.
Сегодня форвард «Интер Майами» сделал дубль в 5-м матче подряд (против «Нэшвилла» – 2:1), обновив рекорд лиги и догнав Сэма Серриджа из «Нэшвилла» – у обоих по 16 голов.
При этом Месси провел 16 игр в лиге, а Серридж – 22. 26-летний англичанин забил 5 мячей с пенальти, у 38-летнего аргентинца все голы – с игры.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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