Месси вышел на 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с 16 голами, догнав Серриджа. У Лео на 6 игр меньше и 0 мячей с пенальти

Лионель Месси делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Сегодня форвард «Интер Майами » сделал дубль в 5-м матче подряд (против «Нэшвилла » – 2:1), обновив рекорд лиги и догнав Сэма Серриджа из «Нэшвилла» – у обоих по 16 голов.

При этом Месси провел 16 игр в лиге, а Серридж – 22. 26-летний англичанин забил 5 мячей с пенальти, у 38-летнего аргентинца все голы – с игры.

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