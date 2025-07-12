Куарежма согласился перейти в «СиндЕкат» из Медиалиги. 41-летнему португальцу дают «внушительную сумму», он попросил организовать переезд семьи в РФ

Экс-игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма может возобновить карьеру в России.

По данным Mash на спорте, 41-летний португалец готов перейти в клуб Winline Медиалиги «СиндЕкат».

Стороны уже неформально обсудили возможный трансфер. Отмечается, что вингеру предложили «внушительную сумму».

Футболист дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи.

В ближайшее время состоится еще одна встреча Куарежмы и представителей «СиндЕката ».

Хавбеку понравился необычный формат МФЛ, пишет источник. Ранее Медиалигу хвалил бывший партнер Куарежмы по сборной Нани.

Последним клубом в карьере Куарежмы была «Витория Гимараэш », которую он покинул летом 2022 года. На профессиональном уровне он с тех пор не играет.

«СиндЕкат» дебютировал в Медиалиге в этом году и завершил сезон на четвертом месте.