Куарежма согласился перейти в «СиндЕкат» из Медиалиги. 41-летнему португальцу дают «внушительную сумму», он попросил организовать переезд семьи в РФ
Экс-игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма может возобновить карьеру в России.
По данным Mash на спорте, 41-летний португалец готов перейти в клуб Winline Медиалиги «СиндЕкат».
Стороны уже неформально обсудили возможный трансфер. Отмечается, что вингеру предложили «внушительную сумму».
Футболист дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи.
В ближайшее время состоится еще одна встреча Куарежмы и представителей «СиндЕката».
Хавбеку понравился необычный формат МФЛ, пишет источник. Ранее Медиалигу хвалил бывший партнер Куарежмы по сборной Нани.
Последним клубом в карьере Куарежмы была «Витория Гимараэш», которую он покинул летом 2022 года. На профессиональном уровне он с тех пор не играет.
«СиндЕкат» дебютировал в Медиалиге в этом году и завершил сезон на четвертом месте.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Mash на спорте
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