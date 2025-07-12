Ландо Норрис: «Хочу запомниться как человек. О «лучших в истории» в итоге забывают»

Норрис рассказал об отношении к борьбе за звание лучшего в истории.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, какое наследие оставит в «Формуле-1».

«Пожалуй, я хочу, чтобы люди знали, какой я человек – это важнее, чем что-либо еще. Я не переживаю о наследии, о том, чтобы меня помнили как одного лучших гонщиков или что-то в таком духе. Меня просто не слишком это беспокоит.

Знаете, некоторые люди другие. Некоторые хотят, чтобы их запомнили как «лучших в истории». Но, не знаю, мне кажется, в итоге все забывают. Так что для меня это бессмысленно. Меня не воодушевляют размышления о таких вещах.

Для меня важно достичь целей, которых я хочу достичь в карьере и в жизни, а также поделиться этими моментами с другими. И запомниться прежде чего как человек, а не как гонщик», – отметил британец, сражающийся за первый титул в «Ф-1».

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