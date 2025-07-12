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Швентек впервые выиграла «Уимблдон»

Ига Швентек впервые стала чемпионкой «Уимблдона».

В финале полька за разгромила 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову – 6:0, 6:0. Матч длился 57 минут.

24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка с 2002 года (после Серены Уильямс) с титулами «Большого шлема» на всех трех покрытиях. Ранее она четырежды выиграла «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024) и один раз – US Open (2022).

Всего это шестой титул «Большого шлема» для Швентек. При этом она не уступила ни одном финале «Шлема» – кроме нее в Открытой эре шесть первых финалов выиграли только Маргарет Корт и Моника Селеш.

Только у восьми теннисисток в Открытой эре больше титулов «Большого шлема», чем у польки – у Серены Уильямс (23), Штеффи Граф (22), Крис Эверт (18), Мартины Навратиловой (18), Моники Селеш (9), Ивонн Гулагонг (7), Винус Уильямс (7) и Жюстин Энен (7).

Всего это 23-й титул в карьере Швентек и первый – на траве.

В обновленном рейтинге Швентек, которая сейчас находится на четвертой строчке рейтинга, вернется в топ-3 и станет третьей ракеткой мира.

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoИга Швентек
logoАманда Анисимова
logoUS Open
logoРолан Гаррос
logoМаргарет Корт
logoСерена Уильямс
logoМоника Селеш
logoМартина Навратилова
logoКрис Эверт
Ивонн Гулагонг
logoЖюстин Энен
logoВинус Уильямс
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