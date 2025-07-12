На сайте РПЛ был опубликован регламент от 9 июля с «Оренбургом» в составе, хотя его вернули в лигу 11-го. В РПЛ это назвали технической ошибкой

На сайте РПЛ был опубликован регламент от 9 июля с «Оренбургом» в составе.

При этом 10 июля КДК РФС исключил «Торпедо » из Мир РПЛ, а 11 июля был опубликован новый регламент и принято решение вернуть «Оренбург ».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в РПЛ сообщили, что это техническая ошибка: в шапке документа не указали, что регламент принимает правки от 11 июля. Сейчас документ уже исправили и поменяли на сайте.