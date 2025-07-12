Роднина о периоде в США: «Ехала туда не улучшать свой уровень жизни, а попала работать в международный центр. А неудобства в любой жизни есть»

Ирина Роднина высказалась о своем периоде жизни в США.

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию жила и работала в Америке с 1990 по 2002 год.

«Качество продуктов в США? Там все написано, ты знаешь за что платишь. Если не устраивает состав, надо пойти и покупать более качественный. В каждой стране есть разные понятия качества и требования.

У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество. Главное, что там есть право выбора. Понятно, что хорошее будет стоить дороже, но никакой проблемы в этом нет. Если меня не устраивало качество, я копила деньги и покупала другие продукты.

Что меня не устраивало в США? Я человек непритязательный. Ехала туда не улучшать свой уровень жизни, а попала работать в международный центр [фигурного катания]. А неудобства в любой жизни есть», – рассказала Роднина .