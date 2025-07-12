Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа в 4500 рублей за неправильную парковку. Артем 396 раз нарушил ПДД примерно на 400 тысяч рублей с 2019-го (Shot)
Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Shot, судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении форварда «Акрона».
В апреле 2025 года Дзюба на автомобиле Mercedes-Benz неправильно припарковался, однако не оплачивал штраф в 4500 рублей несколько месяцев. Теперь у него возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов.
Всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных штрафов почти на 20 тысяч рублей. С 2019 года Артем нарушил правила дорожного движения 396 раз примерно на 400 тысяч рублей: превышал скорость, не пристегивал ремень и говорил за рулем по телефону.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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