Акинфеев в 8-й раз выиграл Суперкубок России – это рекорд. Вратарь ЦСКА обошел Игнашевича и Михаила Кержакова

Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России.

Сегодня ЦСКА победил «Краснодар » со счетом 1:0 в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев стал обладателем трофея в 8-й раз за карьеру. Ранее он выигрывал в 2004-м, 2006-м, 2007-м, 2009-м, 2013-м, 2014-м и 2018-м.

По этому показателю капитан ЦСКА обошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова , на счету которых по 7 побед.

По 6 раз трофей выигрывали Алексей Березуцкий , Василий Березуцкий и Юрий Жирков .