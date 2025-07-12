Акинфеев в 8-й раз выиграл Суперкубок России – это рекорд. Вратарь ЦСКА обошел Игнашевича и Михаила Кержакова
Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России.
Сегодня ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Голкипер армейцев Игорь Акинфеев стал обладателем трофея в 8-й раз за карьеру. Ранее он выигрывал в 2004-м, 2006-м, 2007-м, 2009-м, 2013-м, 2014-м и 2018-м.
По этому показателю капитан ЦСКА обошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, на счету которых по 7 побед.
По 6 раз трофей выигрывали Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Юрий Жирков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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