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Мозеса удалили за пощечину Гайичу в конце 2-го тайма матча с ЦСКА. Вышедшему на замену форварду «Краснодара» показали красную после повтора

«Краснодар» остался в меньшинстве в конце матча с ЦСКА.

В игре за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА одержал победу со счетом 1:0.

На 87-й минуте защитник армейцев Милан Гайич ударил по руке Мозеса Кобнана Дэвида, схватившего его за футболку. В ответ форвард «Краснодара» ударил серба ладонью по лицу.

Главный арбитр матча Артем Чистяков показал Мозесу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора поменял ее на красную. Во время проверки между футболистами команд завязалась стычка.

Скриншот: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoсудьи
Артем Чистяков судья
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoМилан Гайич
logoМозес Кобнан Дэвид
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