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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России благодаря голу Дивеева – 1:0

«Краснодар» уступил ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Казани.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил на 48-й минуте защитник Игорь Дивеев. «Быки» остались в меньшинстве в конце второго тайма после того, как Мозес Кобнан Дэвид дал сопернику пощечину.

OLIMPBET Суперкубок России

Суперкубок. Финал
12 июля 15:00, Ак Барс Арена
Краснодар
Завершен
0 - 1
ЦСКА
Матч окончен
Диего Коста
90’
+4’
Кобнан Дэвид
90’
83’
Глебов   Келвен
79’
Мусаев   Файзуллаев
79’
Шуманский   Алеррандро
Кривцов   Козлов
78’
Виктор Са   Кобнан Дэвид
75’
Дж. Гонсалес   Петров
67’
Батчи   Сантос
67’
Черников   Ленини
66’
65’
Круговой   Койта
48’
  Дивеев
2тайм
Перерыв
18’
Дивеев
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Черников, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Черников, Корякин, Жубал, Стежко, Голиков, Олусегун, Дж. Гонсалес, Кривцов, Виктор Са, Батчи, Кучугура
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский, Мусаев
Запасные: Абдулкадыров, Лукин, Шуманский, Сериков, Глебов, Алвес, Бандикян, Рядно, Пономарчук, Тороп, Круговой, Мусаев
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ПСЖПСЖ
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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