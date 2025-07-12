Матч окончен
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России благодаря голу Дивеева – 1:0
«Краснодар» уступил ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Казани.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол забил на 48-й минуте защитник Игорь Дивеев. «Быки» остались в меньшинстве в конце второго тайма после того, как Мозес Кобнан Дэвид дал сопернику пощечину.
Суперкубок. Финал
12 июля 15:00, Ак Барс Арена
Кто выиграет клубный ЧМ?2119 голосов
ПСЖ
Челси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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