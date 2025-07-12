Дьокереш поставил себя в ряд с Кейном, Холандом и Левандовским: «Я один из них, лучшую версию вы еще не видели. Сделанное в «Спортинге» я могу повторить где угодно»

Виктор Дьокереш считает себя одним из лучших форвардов мира.

– Какое место вы занимаете среди лучших нападающих мира, таких как Кейн, Левандовски и Холанд?

– Безусловно, я один из них. Трудно определить мое место, но да, сейчас я стою в одном ряду с ними. Это выдающиеся футболисты, которые много лет играют на высочайшем уровне и доказали свою состоятельность гораздо сильнее, чем я.

С моей стороны есть задача показать, что я тоже способен держать такую планку из сезона в сезон. То, что мне удалось сделать в «Спортинге», уверен, я смогу повторить где угодно. Вы еще не видели лучшую версию Дьокереша, – сказал форвард «Спортинга».

Дьокереш не явился на предсезонку – это может приблизить сделку с «Арсеналом». «Спортинг» финансово накажет форварда, если он не прибудет в Лиссабон до завтра