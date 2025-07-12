Онана получил травму задней поверхности бедра и пропустит предсезонное турне «МЮ». В клубе опасаются, что вратарь выбыл на 6-8 недель, Аморим думает, нужно ли покупать нового голкипера
Андре Онана получил травму задней поверхности бедра на этой неделе.
Вратарь «Манчестер Юнайтед», таким образом, пропустит предсезонное турне.
Теперь тренер Рубен Аморим решает, стоит ли покупать еще одного вратаря до начала сезона АПЛ.
В «Юнайтед» опасаются, что Онана выбыл на 6-8 недель.
«МЮ» сыграет с «Лидсом» в следующие выходные, после чего отправится в США на матчи с «Вест Хэмом», «Борнмутом» и «Эвертоном». Кроме того, у манкунианцев запланирована домашняя игра с «Фиорентиной» 9 августа.
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал». Матч пройдет 17 августа.
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Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
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