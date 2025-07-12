«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону. Клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных

«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону Виктору.

По информации Goal, английский клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных, которые прописаны в контракте 29-летнего голкипера.

Сообщается, что «Ботафого » уже начал поиски нового вратаря.

Джон Виктор провел 11 матчей в этом сезоне чемпионата Бразилии, из которых 6 – на ноль. Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь .