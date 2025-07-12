«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону. Клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных
«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону Виктору.
По информации Goal, английский клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных, которые прописаны в контракте 29-летнего голкипера.
Сообщается, что «Ботафого» уже начал поиски нового вратаря.
Джон Виктор провел 11 матчей в этом сезоне чемпионата Бразилии, из которых 6 – на ноль. Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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