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«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону. Клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных

«МЮ» сделал предложение вратарю «Ботафого» Джону Виктору.

По информации Goal, английский клуб готов выплатить 8 млн долларов отступных, которые прописаны в контракте 29-летнего голкипера.

Сообщается, что «Ботафого» уже начал поиски нового вратаря. 

Джон Виктор провел 11 матчей в этом сезоне чемпионата Бразилии, из которых 6 – на ноль. Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь

Кто выиграет клубный ЧМ?6763 голоса
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
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