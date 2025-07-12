Тебас не видит смысла в переносе матча «Реала» в Ла Лиге: «У них будет 20 дней отдыха вместо 21. Ни АПЛ, ни Лига 1 не переносят игры»

Хавьер Тебас поддержал решение не переносить матч «Реала» в Ла Лиге.

Хавьер Тебас заявил, что Ла Лига поддерживает решение Испанской королевской федерации футбола не переносить матч 1-го тура с «Осасуной», который должен состояться 19 августа.

«Я считаю, что у них будет 20 дней на отдых вместо 21. И ни одна другая лига, например, АПЛ для «Челси» или Лига 1 для «ПСЖ», не переносит матчи.

Поэтому я не считаю, что мы должны менять календарь, особенно если учесть, что речь идет об одном дне», – сказал Тебас.

Ла Лига уведомила «Реал», что не видит оснований для переноса матча 1-го тура с «Осасуной». Клуб просил перенести игру из-за КЧМ