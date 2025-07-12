Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги ACA
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги АСА.
Церемония состоялась во время турнира ACA 189, прошедшего в пятницу в Грозном. Кадыров получил специальные перчатки в трофейной рамке.
Напомним, в главном бою турнира Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Али Багова техническим нокаутом и сохранил пояс чемпиона в легком весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: РИА Новости
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