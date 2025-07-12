Инфантино о клубном ЧМ: «Мы заработали более 2 млрд долларов, 31 млн за матч, ни один турнир не сравнится. Мы четко видели, что клубы довольны»
Джанни Инфантино подвел итоги клубного чемпионата мира.
В финальном матче турнира «Челси» сыграет с «ПСЖ». Игра пройдет завтра, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Мы четко видели, что клубы остались довольны. Я уважаю разные мнения. Мы даже принимаем их. Но я, как президент, защищаю то, что делает ФИФА.
Мы заработали более двух миллиардов долларов – это 31 млн долларов за матч. Ни один турнир даже близко не сравнится с этим. Это огромный успех», – сказал президент ФИФА.
Также Инфантино отметил отсутствие серьезных инцидентов на трибунах во время турнира.
«Стучу по дереву, чтобы так было до самого конца. Болельщики «ПСЖ» и «Челси» были невероятны с самого начала», – сказал швейцарец.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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