Инфантино о клубном ЧМ: «Мы заработали более 2 млрд долларов, 31 млн за матч, ни один турнир не сравнится. Мы четко видели, что клубы довольны»

Джанни Инфантино подвел итоги клубного чемпионата мира.

В финальном матче турнира «Челси » сыграет с «ПСЖ ». Игра пройдет завтра, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мы четко видели, что клубы остались довольны. Я уважаю разные мнения. Мы даже принимаем их. Но я, как президент, защищаю то, что делает ФИФА .

Мы заработали более двух миллиардов долларов – это 31 млн долларов за матч. Ни один турнир даже близко не сравнится с этим. Это огромный успех», – сказал президент ФИФА.

Также Инфантино отметил отсутствие серьезных инцидентов на трибунах во время турнира.

«Стучу по дереву, чтобы так было до самого конца. Болельщики «ПСЖ» и «Челси» были невероятны с самого начала», – сказал швейцарец.