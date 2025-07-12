Мусаев вступил в перепалку с журналистом, назвавшим «безнадежной» игру «Краснодара»: «Мы чемпионы России, вы знаете? В чем безнадежность? Так громко заявлять от лица фанатов странно»
«Краснодар» уступил армейцам (0:1) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
– Какой итог вы можете извлечь из этого матча? Что нужно улучшать? Болельщикам кажется безнадежной игра. Видно, что все стараются, но завершения атак нет…
– Вы от лица болельщиков заявляете, что безнадежная игра у нас? Мы чемпионы России, вы знаете? А в чем безнадежность?
– В том, что в конце [атак] ничего практически не получается.
– В каком матче?
– Сегодня.
– Или всегда?
– Нет-нет, сегодня. Бывают матчи, когда спад…
– Так громко заявлять от лица всех болельщиков странно с вашей стороны.
Главный урок в том, чтобы, когда мы играем хорошо (а первый тайм мы играли хорошо), не допускать тех технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам, а наоборот, добавлять и стараться добить соперника, – сказал главный тренер «Краснодара».