  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером : «Просто позор, это за гранью. Надеюсь, Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»
56

Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером : «Просто позор, это за гранью. Надеюсь, Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»

Рио Фердинанд поддержал Нони Мадуэке после травли со стороны фанатов «Арсенала».

Ранее болельщики создали петицию против трансфера англичанина. Мадуэке близок к переходу из «Челси» за 50+ млн фунтов.

«Нони Мадуэке. Для 23-летнего молодого английского футболиста быть очерненным, затравленным, публично униженным и полностью раздавленным в тот момент, когда он должен праздновать трансфер стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов… Да, молодой парень с мечтой, который вот-вот должен осуществить переход за 55 миллионов в клуб, о котором мечтал, покидая при этом принципиального соперника, – и его так встречает часть фанатов «Арсенала». Это просто позор.

Просто поставьте себя на его место хотя бы на минуту. Представьте себя на месте его родителей и подумайте, какие чувства они испытывают. Повторю еще раз: в такой момент – как игрок, как человек, как семья – вы должны праздновать. Я искренне надеюсь, что рядом с ним сейчас находятся близкие, которые поддерживают его.

Фанаты имеют право не соглашаться с трансферами или решениями своего клуба, но то, как некоторые выражают свое мнение публично, а особенно те, кто пошел еще дальше и подписал петицию против подписания этого игрока, – это за гранью. Я никогда не видел ничего подобного и надеюсь, что больше не увижу.

Как я уже сказал, просто представьте, что это ваш лучший друг, член семьи, брат, сын… И скажите – как бы вы себя чувствовали, если бы он оказался мишенью для такого грубого поведения? Кстати, это обращение не ко всем болельщикам «Арсенала», а лишь к небольшой части, которая, к сожалению, стала слишком громкой.

Я просто надеюсь, что трансфер все же состоится и Нони Мадуэке засунет весь этот негатив обратно в глотки этим самозванцам. Что бы ни произошло дальше – удачи тебе, Нони», – написал бывший защитник «МЮ». 

Кто выиграет клубный ЧМ?6763 голоса
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Рио Фердинанда в Х
logoНони Мадуэке
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoРио Фердинанд
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Арсенала» создали петицию против трансфера Мадуэке, а в соцсетях используют хэштег #НетМадуэке
68вчера, 11:53
«Арсенал» и «Челси» согласовали переход Мадуэке за 50+ млн фунтов. Вингер подпишет контракт на 5 лет
16810 июля, 21:35
Главные новости
«МЮ» ждет предложение от «Барселоны» по Рэшфорду
511 минут назад
Глава РФС Дюков о драке Смолова: «Неприятный эпизод. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Запрет игрокам ходить в «Кофеманию»? Обсудим на исполкоме»
727 минут назад
Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана. Ведутся переговоры (Championat.Asia)
2739 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» играет с сербским «Спартаком», «Зенит» против «Войводины»
7659 минут назадLive
Винисиусу не понравилась его позиция на правом фланге в игре с «ПСЖ». Он чувствовал себя некомфортно
51сегодня, 13:50
Глава РФС Дюков о нейтральных полях: «Почему вы считаете, что мы должны играть вне России после возвращения?»
36сегодня, 13:15
Клубный ЧМ. Финал. «ПСЖ» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
79сегодня, 13:05
У «Челси» мало шансов в финале. Вероятность победы «ПСЖ» втрое выше
сегодня, 13:00Реклама
«Зениту» предложили подписать Самошникова. Илья ведет переговоры и со «Спартаком», у которого просят оклад до 15 млн рублей с бонусами (Иван Карпов)
51сегодня, 12:58
Рэшфорд отказался от предложения из Саудовской Аравии на 40 млн евро. Он мечтает играть за «Барселону» (Mundo Deportivo)
29сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Зенит» будет переносить столетие, пока не выиграет РПЛ»
514 минут назад
Галактионов о срыве трансфера Веры в «Локо»: «Важно, когда люди держат слово. Ему взяли билеты, он летел в Москву подписывать контракт»
447 минут назад
Товарищеский матч. «Ливерпуль» в гостях у «Престона»
657 минут назадLive
«Црвена Звезда» установила ценник на Пруцева – 1,5 млн евро. Егор хочет продлить контракт с клубом
сегодня, 13:43
Виллиан Роша: «Не понимаю русский язык, поэтому фанаты «Спартака» могут говорить что хотят»
4сегодня, 13:28
Зорин допустил, что Энрике забыл включить «Спартак» в список конкурентов «Зенита»: «Он «Краснодар» тоже не назвал?»
35сегодня, 12:20
Слот о Жоте: «Первая эмоция – грусть, вторая – гордость. Семья Диогу может гордиться тем, каким игроком и человеком он был»
4сегодня, 10:52
Генич о будущем Сперцяна: «Нет конкретики, так как Эдик высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец. Он хочет сделать шаг вперед, но нет устраивающих предложений»
25сегодня, 10:40
Александр Дюков: «Стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч»
15сегодня, 08:15
Пономарев о победе ЦСКА в Суперкубке: «Это все еще на багаже Николича. Никаких изменений не произошло, только Шуманского поставили в основу»
27сегодня, 07:56