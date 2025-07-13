Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером : «Просто позор, это за гранью. Надеюсь, Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»

Рио Фердинанд поддержал Нони Мадуэке после травли со стороны фанатов «Арсенала».

Ранее болельщики создали петицию против трансфера англичанина. Мадуэке близок к переходу из «Челси » за 50+ млн фунтов.

«Нони Мадуэке . Для 23-летнего молодого английского футболиста быть очерненным, затравленным, публично униженным и полностью раздавленным в тот момент, когда он должен праздновать трансфер стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов… Да, молодой парень с мечтой, который вот-вот должен осуществить переход за 55 миллионов в клуб, о котором мечтал, покидая при этом принципиального соперника, – и его так встречает часть фанатов «Арсенала». Это просто позор.

Просто поставьте себя на его место хотя бы на минуту. Представьте себя на месте его родителей и подумайте, какие чувства они испытывают. Повторю еще раз: в такой момент – как игрок, как человек, как семья – вы должны праздновать. Я искренне надеюсь, что рядом с ним сейчас находятся близкие, которые поддерживают его.

Фанаты имеют право не соглашаться с трансферами или решениями своего клуба, но то, как некоторые выражают свое мнение публично, а особенно те, кто пошел еще дальше и подписал петицию против подписания этого игрока, – это за гранью. Я никогда не видел ничего подобного и надеюсь, что больше не увижу.

Как я уже сказал, просто представьте, что это ваш лучший друг, член семьи, брат, сын… И скажите – как бы вы себя чувствовали, если бы он оказался мишенью для такого грубого поведения? Кстати, это обращение не ко всем болельщикам «Арсенала », а лишь к небольшой части, которая, к сожалению, стала слишком громкой.

Я просто надеюсь, что трансфер все же состоится и Нони Мадуэке засунет весь этот негатив обратно в глотки этим самозванцам. Что бы ни произошло дальше – удачи тебе, Нони», – написал бывший защитник «МЮ».