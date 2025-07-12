Глава «Спортинга» о неявке Дьокереша на сбор: «Гении думают, что, оказывая давление, облегчат трансфер, но это делает его сложнее. Все уладится большим штрафом и извинениями»

Президент «Спортинга» высказался о давлении со стороны Виктора Дьокереша.

Нападающий не вернулся к предсезонной подготовке, как и планировал ранее. Сообщалось, что таким образом игрок попытается убедить португальский клуб продать его в «Арсенал ».

Публиковалась информация о том, что швед уже уведомил президента «Спортинга» Фредерику Варандаша , что больше не будет играть за клуб.

«Мы спокойны. Все уладится с закрытием трансферного окна, за счет большого штрафа и извинений перед командой. Если они («Арсенал» – Спортс”) не готовы заплатить справедливую рыночную цену за Виктора Дьокереша , мы будем рады оставить его еще на три года.

Если гении, стоящие за этой стратегией, думают, что таким образом они оказывают на меня давление, чтобы облегчить его уход, то они не только ошибаются, но и делают условия для трансфера еще более сложными.

Никто не стоит выше интересов клуба – кто бы это ни был», – заявил президент «Спортинга » Фредерику Варандаш в интервью агентству Lusa.

Контракт Дьокереша рассчитан до конца сезона-2027/28. В нем прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.