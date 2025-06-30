«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» Месси, скандал с жеребьевкой Кубка России, Норрис выиграл Гран-при Австрии, Ротенберг может оказаться в «Динамо» и другие новости

1. «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» Месси в 1/8 финала клубного чемпионата мира – 4:0. Месси завершил турнир с одним голом в четырех матчах, а некоторые фанаты проводили Лионеля издевательскими баннерами . В 1/4 финала парижане сыграют с «Баварией», победившей «Фламенго» (4:2).

Сегодняшнему матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия: ожидается 35-градусная жара, возможна гроза.

2. Внезапный скандал с жеребьевкой FONBET Кубка России: «Динамо» возмутилось , что мероприятие не транслировалась в прямом эфире и прошло без представителей клуба. Несколько команд планируют опротестовать результаты жеребьевки. РФС в ответ заявил : «Обвинения в манипуляциях оскорбительны и противоречат здравому смыслу».

3. Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Австрии, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й. Ферстаппен и Антонелли столкнулись на первом круге Гран-при и сошли с дистанции.

4. Товарищеские матчи клубов РПЛ. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в Сочи, «Спартак» победил «Торпедо», «Локомотив» одолел тульский «Арсенал».

5. Трансферные новости. Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер, пишет «РБ Спорт». Александр Медведев анонсировал трансфер защитника «Архентинос Хуниорс» Веги. «Спартак» предложил Унаи 2,5 млн евро в год – хавбек «Марселя» отказался . «Зенит» не планирует трансфер Абрахама, сообщения о желании подписать форварда – преувеличение его агентов.

«Челси» договорился о трансфере Жоао Педро из «Брайтона» за 50+ млн фунтов. Дьокереш отказался возвращаться в «Спортинг».

6. Роман Ротенберг станет менеджером по развитию молодежи «Динамо», но не будет иметь отношения к тренировкам, пишет Sport Baza.

7. Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС.

8. РФС угрожает «Торпедо» исключением из всех турниров в случае обращения в CAS. Клуб переведут в Первую лигу, если он примет наказание за попытку подкупа судьи.

9. 10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за то, что он после поражения пробил кулаком дверь.

10. Чемпиона России среди юниоров по тхэквондо дисквалифицировали за избиение соперника вне площадки.

11. Бельгия победила Испанию в финале женского Евробаскета, совершив рывок 14:0 в последние три минуты встречи.

12. «Аякс» отстранил Сосу, Акпома и еще 5 игроков от работы с основой – им запрещено пользоваться полем, тренажеркой и парковкой. Клуб не устраивают уровень и автоматический рост зарплат после выхода в ЛЧ.

13. Команда Востока обыграла команду Запада в Матче всех звезд сборной России по регби.

14. «Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» встретится с «СиндЕкатом» в матче за 3-е место.

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