Медведев о Веге: «Переговоры успешно завершены. Игрок вылетает в Петербург для медосмотра»

Александр Медведев анонсировал трансфер защитника «Архентинос Хуниорс».

«Переговоры по Роману Веге успешно завершены.

Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», – сказал председатель правления «Зенита ».

«Зенит» и «Архентинос Хуниорс» согласовали трансфер Веги за 9 млн долларов. Петербуржцы выплатят эту сумму двумя траншами