Медведев о Веге: «Переговоры успешно завершены. Игрок вылетает в Петербург для медосмотра»
Александр Медведев анонсировал трансфер защитника «Архентинос Хуниорс».
«Переговоры по Роману Веге успешно завершены.
Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», – сказал председатель правления «Зенита».
«Зенит» и «Архентинос Хуниорс» согласовали трансфер Веги за 9 млн долларов. Петербуржцы выплатят эту сумму двумя траншами
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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