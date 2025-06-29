«Зенит» не планирует трансфер Абрахама. Сообщения о желании подписать форварда – преувеличение его агентов («СЭ»)
Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы платить 5 млн евро в год по трехлетнему контракту.
По информации инсайдера Николо Скиры, игрок ответил на предложение сине-бело-голубых отказом.
По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» не проявляет конкретной заинтересованности в услугах форварда «Ромы». Римляне готовы расстаться с 27-летним нападающим, но информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена стараниями агентов футболиста.
Прошедший сезон англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами.
Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 млн евро.