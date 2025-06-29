Баннеры с лысым и беззубым Месси показали фанаты на матче «Майами» с «ПСЖ». На одном указаны результаты поражений команды Лео от «Атланты»
Издевательские баннеры о Лионеле Месси появились на игре «Интер Майами» с «ПСЖ».
Команда 38-летнего аргентинца уступила парижанам в 1/8 финала клубного ЧМ со счетом 0:4 и покинула турнир.
Матч проходил на стадионе в Атланте, куда фанаты местного клуба принесли баннер, изображающий лысого, беззубого Месси с седой бородой.
На краях картинки добавлены результаты трех матчей «Интер Майами» с «Атлантой», в которых команда Месси потерпела поражение. На трибунах были замечены минимум 2 подобных баннера.
Фото: Gettyimages.ru/Al Bello
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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