Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
Сегодня, 29 июня, пройдет финальный матч женского Евробаскета-2025.
Бельгия и Испания встретятся в игре за титул чемпиона.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Финал
Испания – Бельгия
29 июня. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?125 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости