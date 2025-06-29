РФС о жеребьевке Кубка: «Обвинения в манипуляциях оскорбительны и противоречат здравому смыслу. Присутствие клубов не обязательно по регламенту»

РФС прокомментировал претензии к жеребьевке Кубка.

«Жеребьевка FONBET Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ ». В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2-6-м раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около двух часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала.

В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», – сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Динамо» о жеребьевке Кубка: «Она не транслировалась в прямом эфире, не было представителей клуба. Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно»