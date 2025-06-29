  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС о жеребьевке Кубка: «Обвинения в манипуляциях оскорбительны и противоречат здравому смыслу. Присутствие клубов не обязательно по регламенту»
50

РФС о жеребьевке Кубка: «Обвинения в манипуляциях оскорбительны и противоречат здравому смыслу. Присутствие клубов не обязательно по регламенту»

РФС прокомментировал претензии к жеребьевке Кубка.

«Жеребьевка FONBET Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ». В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2-6-м раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около двух часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала.

В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», – сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Динамо» о жеребьевке Кубка: «Она не транслировалась в прямом эфире, не было представителей клуба. Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРФС
logoДинамо Москва
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков не знал о показе жеребьевки Кубка России в записи. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты
80сегодня, 14:46
«Динамо» о жеребьевке Кубка: «Она не транслировалась в прямом эфире, не было представителей клуба. Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно»
72сегодня, 14:23
«Зенит» сыграет с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо» на групповом этапе Кубка России, «Краснодар» – с «Динамо», «Крыльями» и «Сочи», «Спартак» – с «Ростовом», «Динамо» Махачкала и «Пари НН»
62сегодня, 14:21
Главные новости
У «Интер Майами» ни одного удара и 4 пропущенных гола за тайм с «ПСЖ»
2912 минут назад
«ПСЖ» – «Интер Майами». 4:0 – Хакими забил, Невеш сделал дубль. Онлайн-трансляция
14817 минут назадLive
«Спартак» предложил Унаи 2,5 млн евро в год – хавбек «Марселя» отказался. Игроку сборной Марокко нужен «более серьезный спортивный вызов» (Foot Mercato)
1819 минут назад
РФС угрожает «Торпедо» исключением из всех турниров в случае обращения в CAS. Клуб переведут в Первую лигу, если он примет наказание за попытку подкупа судьи (Иван Карпов)
2329 минут назад
Роналду об инвестициях в саудовский спорт: «Никогда не буду тренером, но вот участвовать в развитии страны – это да. Я не обычный человек, мыслю не так, как другие игроки»
2242 минуты назад
Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Спартак» победил «Торпедо», «Локо» одолел тульский «Арсенал»
84сегодня, 16:01Live
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
784сегодня, 16:01Live
Скажите, что думаете, и получите шанс на приз!
сегодня, 16:00
Футболистка Швейцарии Леманн об 1:7 от мужской команды «Люцерна» U15: «Для нас это не проблема, не обращаем внимания. Готовы выложиться по полной на Евро»
27сегодня, 15:53
Челестини о критике из-за работы в России: «Готов отвечать на футбольную критику, другая меня не касается. Благодарен ЦСКА за то, как меня встретили, он повел себя как очень большой клуб»
10сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Председатель правления «Зенита» Медведев о жеребьевке Кубка: «Жаль, что не получили «Динамо» московское»
1 минуту назад
«Байеру», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Макати. «Ман Сити» оценивает хавбека в 25 млн фунтов
2 минуты назад
Появились фото оранжевой третьей формы «Барселоны» на следующий сезон
620 минут назадФото
Анатолий Тимощук: «Глушенкова выбило из комфортной зоны после травмы. Он поднял планку очень высоко, если держать такой уровень, можно претендовать на любой европейский гранд»
545 минут назад
Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок. Только команды с Месси могут обороняться вдесятером»
856 минут назад
Белоус о «Спартаке»: «За 25 лет разбазарил все, что создавалось предшественниками. Его называли народной командой, но народ любит победы. «Зенит» же в последние годы – №1 по трофеям»
857 минут назад
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» 6 июля на «Лукойл Арене»
5сегодня, 15:29
Канчельскис об РПЛ: «Зенит» не повторит ошибку и станет чемпионом. Единичные выстрелы бывают во всех чемпионатах, вряд ли «Краснодар» второй раз выиграет»
10сегодня, 15:18
«Милан» объявил об уходе Йовича и Абрахама. У Луки истек контракт, Тэмми не выкупили у «Ромы» после аренды
1сегодня, 15:10
Слуцкий после 2:1 с «Чанчунем»: «В первой половине первого тайма было трудно, мы внесли коррективы и дважды забили. Я доволен игрой команды»
1сегодня, 14:14Видео