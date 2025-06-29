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«Спартак» предложил Унаи 2,5 млн евро в год – хавбек «Марселя» отказался. Игроку сборной Марокко нужен «более серьезный спортивный вызов» (Foot Mercato)

Аззедин Унаи отклонил предложение «Спартака».

Как сообщает Foot Mercato, красно-белые были готовы платить полузащитнику сборной Марокко 2,5 млн евро в год, однако он не согласился на заключение контракта. Хавбеку нужен «более серьезный спортивный вызов».

Отмечается, что для «Марселя» такое решение футболиста стало ударом, поскольку «Спартак» был готов выплатить 12 млн евро, причем сразу.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
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