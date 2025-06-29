«Спартак» предложил Унаи 2,5 млн евро в год – хавбек «Марселя» отказался. Игроку сборной Марокко нужен «более серьезный спортивный вызов» (Foot Mercato)

Аззедин Унаи отклонил предложение «Спартака».

Как сообщает Foot Mercato, красно-белые были готовы платить полузащитнику сборной Марокко 2,5 млн евро в год, однако он не согласился на заключение контракта. Хавбеку нужен «более серьезный спортивный вызов».

Отмечается, что для «Марселя » такое решение футболиста стало ударом, поскольку «Спартак » был готов выплатить 12 млн евро, причем сразу.