«Зенит» сыграет с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо» на групповом этапе Кубка России, «Краснодар» – с «Динамо», «Крыльями» и «Сочи», «Спартак» – с «Ростовом», «Динамо» Махачкала и «Пари НН»

Определился состав групп Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2025/26.

По результатам сегодняшней жеребьевки сформированы следующие группы:

Группа A: «Зенит », «Рубин », «Ахмат », «Торпедо »;

Группа B: «Краснодар », «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи»;

Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Пари НН»;

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».

В плей-офф Пути РПЛ выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах. Команды из группы А сыграют против участников из группы В, а лидеры группы С – с командами, вышедшими из группы D.