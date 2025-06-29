Чемпиона России среди юниоров по тхэквондо дисквалифицировали за избиение соперника вне площадки

Тхэквондиста Бугдаева дисквалифицировали за избиение соперника вне площадки.

Инцидент произошел во время первенства Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров в Иваново, которое проходило в марте.

Шахбан Бугдаев в финале весовой категории до 68 кг уступил воронежскому спортсмену Антону Пономареву, после чего получил желтую карточку (предупреждение) за ругань в адрес победителя.

Затем Бугдаев уже вне спортивной площадки напал на Пономарева сзади, нанес ему несколько ударов кулаком в лицо, после чего повалил на пол и продолжил избиение.

После того, как их разняли, у тхэквондиста из Воронежской области оказалась рассечена бровь, а также остались следы побоев на лице и теле. Следы побоев были зафиксированы в медицинском учреждении города Иванова, где проходили соревнования.

Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России, изучив все материалы, приняла решение дисквалифицировать Бугдаева на два года. Ему запрещено участвовать в официальном качестве во всех официальных соревнованиях и мероприятиях в России, а также турнирах, включенных в календарь Всемирного союза тхэквондо и континентальных союзов.

Также дисциплинарная комиссия намерена отдельно рассмотреть вопрос поведения тренеров подмосковных тхэквондистов Азамата Бароева и Ризуана Бженникова с последующей передачей всех документов на рассмотрение в исполком Союза тхэквондо России.

Бугдаев – чемпион России среди юниоров-2024, участник юношеского первенства Европы 2021 года в Таллине и чемпионата мира среди юниоров-2024 в Южной Корее.