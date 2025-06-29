«Челси» договорился о трансфере Жоао Педро из «Брайтона» за 50+ млн фунтов

«Челси» договорился о трансфере Жоао Педро Жезуса.

The Athletic сообщает, что лондонцы согласовали с «Брайтоном » переход форварда за сумму, превышающую 50 млн фунтов. С 23-летним бразильцем есть договоренность насчет семилетнего контракта.

Сейчас решается вопрос о медосмотре Жоао Педро , и после прохождения необходимых процедур он присоединится к команде, выступающей сейчас на клубном чемпионате мира.

В АПЛ-2024/25 нападающий провел 27 игр и забил 10 голов, разделив первое место в списке лучших бомбардиров клуба с двумя партнерами. Подробно со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь .