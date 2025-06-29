РФС угрожает «Торпедо» исключением из всех турниров в случае обращения в CAS. Клуб переведут в Первую лигу, если он примет наказание за попытку подкупа судьи (Иван Карпов)

«Торпедо» может быть исключено из всех турниров.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Российский футбольный союз угрожает московской команде лишением места во всех соревнованиях без возврата в ФНЛ, если она обратится в CAS в связи с исключением из Мир РПЛ .

«Если же черно-белые спокойно примут наказание за попытку подкупа судей собственным гендиром, то сначала их исключат из РПЛ (снять очки в ФНЛ уже нельзя, потому что союз подвел итоги соревнований еще 14 июня – теперь их можно снять только в вышке, чего делать не будут) – а потом в виде исключения решением исполкома вернут в Первую лигу. Ведь там есть свободное место, а команда все же с традициями.

Если же «Торпедо» будет упорствовать и соберется отстаивать свои права в Лозанне, то москвичей исключат из всех соревнований совсем, и будут они играть на первенство Москвы (третья лига). Мало того, если автозаводцы пойдут в CAS, то ускоренного рассмотрения тоже не будет. Для этого нужно желание обеих сторон, на что РФС, конечно, не пойдет. Это грозит рассмотрением дела не менее года.

Обеспечительной меры от CAS в виде запрета для РФС на исключение «Торпедо» из соревнований также добиться шансов мало. Из Швейцарии в этом случае запросят материалы дела, а ничего хорошего для клуба там нет.

В общем, наиболее вероятный сценарий: исключение и возврат в ФНЛ. Сторожук и Кожаев, насколько я понимаю, склоняются принять наказание за подковерные игры с судьями», – отметил Карпов.

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