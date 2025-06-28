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Гран-при Австрии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В Шпильберге пройдет 11-я гонка «Формулы-1» сезона-2025.

Старт Гран-при Австрии – в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

29 июня 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Габриэл Бортолето («Заубер»)

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

14. Франко Колапинто («Альпин»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Карлос Сайнс («Уильямс»)

20. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Австрии
logoЛандо Норрис
logoПьер Гасли
logoУильямс
logoЗаубер
logoФеррари
logoОскар Пиастри
logoАстон Мартин
logoДжек Дуэн
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoГабриэл Бортолето
результаты
logoДжордж Расселл
logoАльпин
logoИзак Аджар
logoОливер Бермэн
logoРейсинг Буллз
logoЛьюис Хэмилтон
logoАлександр Албон
logoРед Булл
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoЛиам Лоусон
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoМерседес
logoФернандо Алонсо
logoХаас
logoЛанс Стролл
logoФранко Колапинто
logoЭстебан Окон
logoНико Хюлькенберг
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