Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС
Полный рейтинг РФС по позициям выглядит следующим образом:
Вратарь
1. Игорь Акинфеев, ЦСКА;
2. Станислав Агкацев, «Краснодар»;
3. Евгений Латышонок, «Зенит».
Правый защитник
1. Густаво Мантуан, «Зенит»;
2. Илья Самошников, «Локомотив»;
3. Милан Гайич, ЦСКА.
Правый центральный защитник
1. Игорь Дивеев, ЦСКА;
2. Срджан Бабич, «Спартак»;
3. Нино, «Зенит».
Левый центральный защитник
1. Максим Осипенко, «Ростов»;
2. Виллиан Роша, ЦСКА;
3. Диего Коста, «Краснодар».
Левый защитник
1. Мойзес Барбоза, ЦСКА;
2. Дуглас Сантос, «Зенит»;
3. Лукас Оласа, «Краснодар».
Правый полузащитник
1. Ярослав Гладышев, «Динамо»;
2. Луис Энрике, «Зенит»;
3. Жоау Батчи, «Краснодар».
Правый центральный полузащитник
1. Вильмар Барриос, «Зенит»;
2. Александр Черников, «Краснодар»;
3. Даниил Фомин, «Динамо».
Левый центральный полузащитник
1. Алексей Батраков, «Локомотив»;
2. Матвей Кисляк, ЦСКА;
3. Данил Глебов, «Динамо».
Левый полузащитник
1. Маркиньос, «Спартак»;
2. Андрей Мостовой, «Зенит»;
3. Бителло, «Динамо».
Правый нападающий
1. Эдуард Сперцян, «Краснодар»;
2. Эсекиэль Барко, «Спартак»;
3. Лусиано Гонду, «Зенит».
Левый нападающий
1. Джон Кордоба, «Краснодар»;
2. Мирлинд Даку, «Рубин»;
3. Манфред Угальде, «Спартак».