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Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС

Бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов сезона-2024/25 в Мир РПЛ.

Полный рейтинг РФС по позициям выглядит следующим образом:

Вратарь

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА;
2. Станислав Агкацев, «Краснодар»;
3. Евгений Латышонок, «Зенит».

Правый защитник

1. Густаво Мантуан, «Зенит»;
2. Илья Самошников, «Локомотив»;
3. Милан Гайич, ЦСКА.

Правый центральный защитник

1. Игорь Дивеев, ЦСКА;
2. Срджан Бабич, «Спартак»;
3. Нино, «Зенит».

Левый центральный защитник

1. Максим Осипенко, «Ростов»;
2. Виллиан Роша, ЦСКА;
3. Диего Коста, «Краснодар».

Левый защитник

1. Мойзес Барбоза, ЦСКА;
2. Дуглас Сантос, «Зенит»;
3. Лукас Оласа, «Краснодар».

Правый полузащитник

1. Ярослав Гладышев, «Динамо»;
2. Луис Энрике, «Зенит»;
3. Жоау Батчи, «Краснодар».

Правый центральный полузащитник

1. Вильмар Барриос, «Зенит»;
2. Александр Черников, «Краснодар»;
3. Даниил Фомин, «Динамо».

Левый центральный полузащитник

1. Алексей Батраков, «Локомотив»;
2. Матвей Кисляк, ЦСКА;
3. Данил Глебов, «Динамо».

Левый полузащитник

1. Маркиньос, «Спартак»;
2. Андрей Мостовой, «Зенит»;
3. Бителло, «Динамо».

Правый нападающий

1. Эдуард Сперцян, «Краснодар»;
2. Эсекиэль Барко, «Спартак»;
3. Лусиано Гонду, «Зенит».

Левый нападающий

1. Джон Кордоба, «Краснодар»;
2. Мирлинд Даку, «Рубин»;
3. Манфред Угальде, «Спартак».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoИгорь Акинфеев
logoСтанислав Агкацев
logoРФС
logoИгорь Дивеев
logoМилан Гайич
logoГуставо Мантуан
logoИлья Самошников
logoЕвгений Латышонок
logoРостов
logoДиего Коста
logoСрджан Бабич
logoВиллиан Роша
logoМаксим Осипенко
logoДуглас Сантос
logoМойзес Барбоза
logoЯрослав Гладышев
logoЛуис Энрике
logoЛукас Оласа
logoВильмар Барриос
logoДаниил Фомин
logoАлександр Черников
logoАлексей Батраков
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАндрей Мостовой
logoМатвей Кисляк
logoДанил Глебов
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoЭдуард Сперцян
logoЛусиано Гонду
logoКраснодар
logoРубин
logoДжон Кордоба
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoЖоау Батчи
logoпремьер-лига Россия
logoНино Мота
logoБителло
рейтинги
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
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