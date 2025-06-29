  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» – самый популярный, это не выдумки, а отражение факторного анализа. Было бы странно, если болельщики «Спартака» с этим согласились. В Москве мы вторые». Медведев о клубах РПЛ
38

«Зенит» – самый популярный, это не выдумки, а отражение факторного анализа. Было бы странно, если болельщики «Спартака» с этим согласились. В Москве мы вторые». Медведев о клубах РПЛ

Александр Медведев сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в России.

– Многие не согласились с тем, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Что могли бы сказать этим людям?

– Было бы странно, если болельщики «Спартака» с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут заграницей.

Мы гордимся этим. Не случайно же «Зенит» получил две медийные премии от РПЛ.

– В чем «Зенит» популярнее «Спартака»?

– Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб.

Но в Москве «Зенит» по популярности на втором [месте] после «Спартака», – сказал председатель правления петербургского клуба.

«Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
болельщики
logoСпартак
logoАлександр Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Ледяхов: «Спартак» популярнее «Зенита». Красно-белых хорошо знают в Европе и в каждом городе России»
60вчера, 14:15
Андрей Канчельскис: «Зенит» скоро станет популярнее «Спартака» в России и обыграет их по всем статьям. Красно-белым надо что-то думать»
72вчера, 11:18
Николай Наумов: «Спартак» популярнее «Зенита». Опережает по широте и охвату территории – у красно-белых везде есть болельщики»
2227 июня, 10:15
Ольга Смородская: «У «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» на дне. Одно чемпионство за 25 лет, а сколько денег вкладывают – смешно»
18725 июня, 17:46
Главные новости
Клопп о тренерстве: «Нормальной жизни не было, у моей машины было три маршрута – стадион, база и дом. За последние 4 месяца я был на двух свадьбах, 23 года до этого – ни на одной»
1327 минут назад
Вице-президент «Барсы» Форт: «Месси – лучший игрок в истории клуба. Его чествование на «Камп Ноу» состоится, когда стадион будет готов на 100%»
736 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «В проклятие не верю. Экстрасенсы и колдуны часто предлагают свои услуги – отправляем их на известный телеканал»
2046 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
4058 минут назадLive
«Зенит» не планирует трансфер Абрахама. Сообщения о желании подписать форварда – преувеличение его агентов («СЭ»)
28сегодня, 12:42
Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»
23сегодня, 12:32
Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»
35сегодня, 12:20
Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Дело не только в футболе, я хочу вносить вклад в развитие страны. Фанаты любят меня, мы можем выиграть серьезный трофей с клубом»
44сегодня, 11:55
Газзаев об организации КЧМ в США: «Если бы турнир провели в России, проблем бы не было и на матчах был бы аншлаг. У нас идеальные условия в плане погоды и инфраструктуры»
53сегодня, 11:52
Челестини попробует выучить русский: «Знаю 5 языков, но говорить по-русски мне сложно – я принимаю вызов. Много играл в Москве, был здесь как турист – уверен, что изучу город»
39сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о Бускетсе: «Буси станет отличным тренером, если захочет. Они с Маскерано были тренерским воплощением на поле»
7 минут назад
«Зенит» договорился о трансфере Веги, сообщил президент «Архентинос Хуниорс»: «Остались детали»
113 минут назад
«Гонсало Гарсия не сильно отстанет от Холанда, если «Реал» поверит в него. Дайте ему 50 матчей, и он может забить 50 голов». Тренер Испании U17 Перес о 21-летнем форварде
219 минут назад
Джон Текстор: «Я буду уделять больше внимания «Ботафого», партнеры готовы решать проблемы «Лиона». Бразильские клубы потрясли мир на КЧМ, было бы лучше сыграть с «Палмейрасом» в финале»
153 минуты назад
Челестини о Сафонове в ЦСКА: «Я был капитаном «Марселя», поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ». У нас есть Акинфеев, очень хороший вратарь»
10сегодня, 12:54
Карраскаль вернется в расположение «Динамо», сообщил Пивоваров: «Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры применены»
9сегодня, 12:42
«Атлетико» во вторник подпишет Руджери за 17+3 млн евро
5сегодня, 12:33
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Чанчунь» – 2:1. Чжу Чэньцзе и Тейшейра забили по голу
3сегодня, 12:27Видео
Соболенко выложила фото с Фердинандом, подарившим ей футболку «МЮ»
6сегодня, 12:10Фото
Дуэ о матче с «Интер Майами»: «На КЧМ играют лучшие команды мира, в плей-офф нет права на ошибку. Цель «ПСЖ» – сыграть в свой футбол и победить»
2сегодня, 12:08