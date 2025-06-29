«Зенит» – самый популярный, это не выдумки, а отражение факторного анализа. Было бы странно, если болельщики «Спартака» с этим согласились. В Москве мы вторые». Медведев о клубах РПЛ

Александр Медведев сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в России.

– Многие не согласились с тем, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Что могли бы сказать этим людям?

– Было бы странно, если болельщики «Спартака » с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут заграницей.

Мы гордимся этим. Не случайно же «Зенит» получил две медийные премии от РПЛ .

– В чем «Зенит» популярнее «Спартака»?

– Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб.

Но в Москве «Зенит» по популярности на втором [месте] после «Спартака», – сказал председатель правления петербургского клуба.

«Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й