Дьокереш отказался возвращаться в «Спортинг». Форвард недоволен словами президента и считает, что клуб нарушил договоренность о трансфере этим летом

Виктор Дьокереш больше не собирается играть за «Спортинг».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Record, нападающий остался недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не хочет возвращаться в команду и играть за нее. Футболист сборной Швеции уже проинформировал клуб о своей позиции.

Дьокереш настаивает на том, что руководство нарушило договоренность, в соответствии с которой Виктору должны были разрешить уйти этим летом. Игрок чувствует себя преданным и уставшим от происходящего.

Статистику лучшего бомбардира «Спортинга» можно изучить здесь .

Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор не уйдет за 60+10 млн. Оставить его не проблема для нас, это будет проблемой для соперников»

Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»