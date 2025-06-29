Ферстаппен и Антонелли столкнулись на первом круге Гран-при Австрии и сошли с дистанции
Ферстаппен и Антонелли сошли на первом круге гонки в Австрии.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли столкнулись на первом круге Гран-при Австрии.
Контакт произошел в борьбе за позицию и привел к сходу с дистанции гонки обоих пилотов.
После инцидента Антонелли взял на себя вину за столкновение, отметив, что не успел вовремя затормозить из-за блокировки колес.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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