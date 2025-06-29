Ферстаппен и Антонелли столкнулись на первом круге Гран-при Австрии и сошли с дистанции

Ферстаппен и Антонелли сошли на первом круге гонки в Австрии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли столкнулись на первом круге Гран-при Австрии .

Контакт произошел в борьбе за позицию и привел к сходу с дистанции гонки обоих пилотов.

После инцидента Антонелли взял на себя вину за столкновение, отметив, что не успел вовремя затормозить из-за блокировки колес.