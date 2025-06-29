10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за то, что он после поражения пробил кулаком дверь

10-летнего игрока в настольный теннис отстранили за пробитую кулаком дверь.

Спортсмен из Санкт-Петербурга после поражения на первенстве России по настольному теннису (до 12 лет) в Калуге пробил кулаком дверь в мужской раздевалке, за что получил прямую дисквалификацию на три месяца.

Срок прямой дисквалификации 10-летнего петербуржца истечет 23 сентября 2025 года. Также на спортсмена наложена условная трехмесячная дисквалификация с 24 сентября 2025 года.

Первенство России по настольному теннису (до 12 лет) проходило в Калуге с 11 по 15 июня. Спортсмен из Санкт-Петербурга проиграл в 1/8 финала, уступив своему сопернику в пяти партиях (2:3).