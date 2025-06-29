«Оргазм будет у всех женщин одномоментно». Рудковская – об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина
Рудковская высказалась об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина.
«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду. Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно.
Алексей — это великий спортсмен с фантастической харизмой. Надеюсь, что мои уникальные подарки — мишки в костюмах Алины, Алексея, Жени — будут украшать их дом, потому что они сделаны с большим уважением к их заслугам и мастерству», – рассказала Яна Рудковская.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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