«Оргазм будет у всех женщин одномоментно». Рудковская – об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина

Рудковская высказалась об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина.

«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением , чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду. Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно.

Алексей — это великий спортсмен с фантастической харизмой. Надеюсь, что мои уникальные подарки — мишки в костюмах Алины, Алексея, Жени — будут украшать их дом, потому что они сделаны с большим уважением к их заслугам и мастерству», – рассказала Яна Рудковская .

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