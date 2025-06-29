«Динамо» о жеребьевке Кубка: «Она не транслировалась в прямом эфире, не было представителей клуба. Невозможно контролировать, что она проходит честно и однократно»

В «Динамо» раскритиковали жеребьевку Кубка России.

Ранее был объявлен состав групп Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2025/26.

«Сегодня мы вдруг узнали, что на групповом этапе FONBET Кубка России-2025/26 сыграем с «Краснодаром», «Крыльями» и «Сочи».

Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России.

Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно.

Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», – заявили в пресс-службе «Динамо ».