Ротенберг станет менеджером по развитию молодежи «Динамо». Он не будет иметь отношения к тренировкам (Sport Baza)

Роман Ротенберг продолжит карьеру в «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, планируется, что в ближайшее время он будет назначен менеджером по развитию молодежи.

Отмечается, что Роман Ротенберг будет отвечать за весь молодежный сектор «Динамо», но не будет иметь отношения к тренировочному процессу.

Назначение должно быть официально утверждено на совете директоров, который состоится на следующей неделе.

Напомним, 2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо » со счетом 2-4.