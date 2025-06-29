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Ротенберг станет менеджером по развитию молодежи «Динамо». Он не будет иметь отношения к тренировкам (Sport Baza)

Роман Ротенберг продолжит карьеру в «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, планируется, что в ближайшее время он будет назначен менеджером по развитию молодежи.

Отмечается, что Роман Ротенберг будет отвечать за весь молодежный сектор «Динамо», но не будет иметь отношения к тренировочному процессу.

Назначение должно быть официально утверждено на совете директоров, который состоится на следующей неделе.

Напомним, 2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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