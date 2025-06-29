Товарищеские матчи. «Спартак» примет «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
«Спартак» примет «Торпедо» в товарищеском матче.
«Зенит» встретится с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».
Товарищеские матчи
База в Тарасовке
Баковка
«Локомотив» – «Арсенал» Тула – 16:00
Сочи, стадион «Фишт»
«Зенит» Россия – «Црвена Звезда» Сербия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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