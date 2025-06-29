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Клопп о тренерстве: «Нормальной жизни не было, у моей машины было три маршрута – стадион, база и дом. За последние 4 месяца я был на двух свадьбах, 23 года до этого – ни на одной»

Юрген Клопп рассказал, что не имел свободного времени в период работы тренером.

«Я бывал в тоннеле, но никогда не был наедине с самим собой. Теперь уделяю себе больше внимания. Как бы глупо это ни звучало, я перестал делать то, что всегда хотел. Но это увело меня слишком далеко от нормальной жизни – в итоге у меня ее больше не было. Какой бы эта нормальная жизнь ни была: у моей машины было три маршрута – на стадион, на тренировочную базу и домой.

К сожалению, хотя в Ливерпуле у меня было много гостей, времени на них почти не оставалось. За последние четыре месяца я побывал на двух свадьбах, а до этого – ни на одной за 23 года. Больше я так не хочу.

Теперь моя работа проносит мне удовлетворение, и она тоже напряженная. Я не сплю по утрам и не ложусь спать поздно вечером, но я могу организовывать свою работу гораздо лучше. Моя жена, к примеру, очень довольна, потому что мы можем планировать все гораздо лучше, чем раньше», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью Welt.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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