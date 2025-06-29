«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» встретится с «СиндЕкатом» в матче за 3-е место

«Амкал» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги.

Команда Германа Эль Класико в полуфинале по сумме двух встреч обыграла ФК «10» (1:0, 2:2), «Броуки » были сильнее «СиндЕката » (2:2, 2:0).

«Амкал» вышел в финал МФЛ впервые в своей истории, для «Броуков» это уже третий финал подряд .

«Амкал » и «БроукБойз» сыграют в матче за трофей 5 июля в «Лужниках», начало игры – в 19:00 по московскому времени.

Ранее в этот же день «Десятка» и «СиндЕкат» встретятся в матче за третье место.