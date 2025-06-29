«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» встретится с «СиндЕкатом» в матче за 3-е место
«Амкал» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги.
Команда Германа Эль Класико в полуфинале по сумме двух встреч обыграла ФК «10» (1:0, 2:2), «Броуки» были сильнее «СиндЕката» (2:2, 2:0).
«Амкал» вышел в финал МФЛ впервые в своей истории, для «Броуков» это уже третий финал подряд.
«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в матче за трофей 5 июля в «Лужниках», начало игры – в 19:00 по московскому времени.
Ранее в этот же день «Десятка» и «СиндЕкат» встретятся в матче за третье место.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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