Дюков не знал о показе жеребьевки Кубка России в записи. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты
Александр Дюков не знал о показе жеребьевки Кубка России в записи.
Ранее был объявлен состав групп Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2025/26.
Глава РФС не был в курсе, что жеребьевку турнира на «Матч ТВ» провели в записи, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации Sport Baza, сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты жеребьевки турнира, которая не была показана в прямом эфире и проводилась без представителей клубов Мир РПЛ.
Ранее московское «Динамо» уже сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости