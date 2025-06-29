Дюков не знал о показе жеребьевки Кубка России в записи. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты

Александр Дюков не знал о показе жеребьевки Кубка России в записи.

Ранее был объявлен состав групп Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2025/26.

Глава РФС не был в курсе, что жеребьевку турнира на «Матч ТВ » провели в записи, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации Sport Baza, сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты жеребьевки турнира, которая не была показана в прямом эфире и проводилась без представителей клубов Мир РПЛ.

Ранее московское «Динамо» уже сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки.