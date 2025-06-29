Гельмут Марко о сходе Ферстаппена: «Черный день. Борьба за титул окончена»

В «Ред Булл» считают, что Ферстаппен больше не борется за титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил последствия аварии Макса Ферстаппена и Андреа Кими Антонелли на старте Гран-при Австрии . В результате инцидента оба пилота сошли.

«Кими появился из ниоткуда и врезался прямо в нас, заблокировав колеса. Если судить по нашему анализу, то мы могли побороться за место на подиуме.

У «Мерседеса» не было темпа, «Феррари» тоже не казалась недосягаемой. Догнать «Макларен» было невозможно – после старта мы их больше не видели.

В начале гонки можно пойти на риск, но нужно быть готовым к тому, что позади кто-то совершит какую-то глупость.

Это черный день, отставание в чемпионате практически непреодолимо. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то придется принять, что борьба за титул окончена», – заключил Марко.

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