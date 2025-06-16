10:0 от «Баварии» в матче клубного ЧМ, Гаттузо возглавил сборную Италии, Расселл выиграл Гран-при Канады, новый рекорд Дюплантиса, Кисляк интересен «Фенербахче» и другие новости
1. «Бавария» снесла «Окленд Сити» в первом туре клубного чемпионата мира – 10:0! Это самая крупная победа в истории турнира. Похоже, часть игроков «Окленд Сити» не зря не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе. В другом матче «ПСЖ» разгромил «Атлетико» – 4:0, Хвича сделал 2 ассиста.
А еще стало известно, что на турнир просилась «Барселона», но ФИФА отказала.
2. Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии.
3. Гран-при «Формулы-1» в Канаде. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й. Пиастри и Норрис столкнулись, после чего британец сошел с дистанции, а австралиец на 22 очка оторвался от соперника.
4. Трансферные новости. Осипенко перейдет в «Динамо» из «Ростова» за 2,9 млн евро. Кисляк интересен «Фенербахче», представители клуба встретились с агентом хавбека ЦСКА. Сергеев отказался возвращаться в «Зенит» и намерен перейти в «Динамо». «Спартак» ищет в центр полузащиты легионеров за 10-15 млн евро. «Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года.
5. Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,28 м.
6. «Краснодар» показал новый мяч РПЛ от Desport. Болельщики раскритиковали его за вмятины.
7. Игорь Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение с тренером было до 2028 года.
8. Теннис. Александр Зверев проиграл Тэйлору Фрицу в финале турнира в Штутгарте. Татьяна Мария победила Аманду Анисимову в финале в Лондоне.
9. 24 часа Ле-Мана. «Феррари» выиграла 3-й марафон подряд и все 4 гонки WEC сезона-2025.
10. В «Порту» назвали «торговлей людьми и жесткой эксплуатацией» ситуацию с 16-летним Варелой, которого хочет подписать «Барса». Каталонцы заверили, что «твердо отстаивают честность спорта».
11. IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону 2025 года.
12. Шансы «Витязя» остаться в КХЛ существенно возросли. Вероятно, деньги для клуба были найдены.
13. Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» и другие результаты.
Цитаты дня.
Ирина Роднина: «Проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, где проблем нет»
Райан Шерки: «Жду матча с «МЮ», чтобы его уничтожить. Мне не понравилось, что он обыграл «Лион»
«Гендиректор «Ювентуса» спросил у Гасперини: «Почему я должен взять вас? Убедите меня». Тот ответил: «Это же вы мне позвонили». Журналист Сабатини о переговорах с тренером
Азмун об атаке Израиля: «Иран не дрогнет»
Дмитрий Свищев: «Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Ничего плохого в этом нет»
Агуэро о Роналду: «Он только что выиграл Евро? Ах, Лигу наций... Поздравляю. А чего не играет на КЧМ? Придется смотреть по телевизору»
Ташуев о Челестини в ЦСКА: «Не знаю, кто это. У него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Они что, в лесу тренера искали?»