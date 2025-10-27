Депутат Романов о похитителях Мостового: «Преступники сказали, что получали инструкции из-за рубежа. В Петербурге нормальная обстановка, и эффективно работают правоохранительные органы»

Депутат Михаил Романов высказался о попытке похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

«Преступники все задержаны, уже дали показания, что получали инструкции из-за рубежа. Но похищение человека – это тяжкая статья. И удивляет, что преступники – студенты. Молодежь пересекла линию закона, будет отвечать по всей строгости, учитывая большой общественный резонанс.

Тот факт, что виновников так быстро нашли, а само деяние предотвратили, говорит о том, что в Петербурге нормальная обстановка, и эффективно работают правоохранительные органы. Это, наверное, самый громкий случай в городе за последние 20 лет.

Хочу поблагодарить правоохранительные органы нашего города и напомнить, что все произошло в месте, где каждое дерево фактически оснащено камерами. Это самое безопасное место в Санкт-Петербурге.

Очевидно, что предполагаемые виновные сами не знали, что делали», – заявил депутат Госдумы от Петербурга Романов.