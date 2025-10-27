  • Спортс
  • «Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
13

Элдар Чивич сравнил сезон «Балтики» с чемпионским сезоном «Лестера» в АПЛ.

После 13 туров Мир РПЛ калининградцы набрали 24 очка и занимают 5-е место в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков. «Лестер» в сезоне‑2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.

«Это футбол, а в футболе может произойти все что угодно. И я думаю, многие уже поняли: мы – «Балтика», и мы можем бороться за высокие места!

Сейчас никто не знает, как закончится этот сезон. Но думаю, нам по силам решать серьезные задачи.

И если «Лестер» выиграл АПЛ, то почему «Балтика» не может выиграть чемпионат России?» – сказал защитник «Балтики» Чивич.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
