Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре

Генрих Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы.

Полузащитник «Интера » травмировался в матче Серии А с «Наполи» (1:3), его заменили на 32-й минуте.

Обследование выявило у 36-летнего армянина растяжение полусухожильной мышцы бедра левой ноги.

Ожидается, что Мхитарян восстановится к концу ноября, но вряд ли будет готов к дерби с «Миланом», которое пройдет 23 ноября. Таким образом, Генрих пропустит около месяца.

