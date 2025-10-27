Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
Генрих Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы.
Полузащитник «Интера» травмировался в матче Серии А с «Наполи» (1:3), его заменили на 32-й минуте.
Обследование выявило у 36-летнего армянина растяжение полусухожильной мышцы бедра левой ноги.
Ожидается, что Мхитарян восстановится к концу ноября, но вряд ли будет готов к дерби с «Миланом», которое пройдет 23 ноября. Таким образом, Генрих пропустит около месяца.
