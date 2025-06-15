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Гран-при Канады-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

В Монреале пройдет десятая гонка «Формулы-1» сезона-2025.

Старт Гран-при Канады – в воскресенье, 15 июня, в 21:00 по московскому времени.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

15 июня 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Франко Колапинто («Альпин» 

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Карлос Сайнс («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГабриэл Бортолето
logoДжордж Расселл
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