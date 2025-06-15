«Краснодар» показал новый мяч РПЛ от Desport. Болельщики раскритиковали его за вмятины
В Мир РПЛ-2025/26 команды будут играть мячами от Desport.
Новый мяч показала пресс-служба «Краснодара».
«А это новый мяч российской Премьер-Лиги ⚽️🇷🇺. Ждем ваше честное мнение в комментариях 👇🤓», – гласит запись в телеграм-канале чемпиона России.
В комментариях пользователи оставили критические отзывы: «он что, не надутый», «старый лучше», «как будто из пневмата обстреляли», «как будто корова пожевала 😁», «не, ну реально, что за вмятины?!»
Отметим, что мяч – от сети Desport, созданной на базе ушедшего из России бренда Decathlon. Ранее в РПЛ команды играли мячами от Nike.
Изображение: t.me/fckrasnodar
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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