«Краснодар» показал новый мяч РПЛ от Desport. Болельщики раскритиковали его за вмятины

В Мир РПЛ-2025/26 команды будут играть мячами от Desport.

Новый мяч показала пресс-служба «Краснодара ».

«А это новый мяч российской Премьер-Лиги ⚽️🇷🇺. Ждем ваше честное мнение в комментариях 👇🤓», – гласит запись в телеграм-канале чемпиона России.

В комментариях пользователи оставили критические отзывы: «он что, не надутый», «старый лучше», «как будто из пневмата обстреляли», «как будто корова пожевала 😁», «не, ну реально, что за вмятины?!»

Отметим, что мяч – от сети Desport, созданной на базе ушедшего из России бренда Decathlon. Ранее в РПЛ команды играли мячами от Nike.

Изображение: t.me/fckrasnodar